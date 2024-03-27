Emeklilere gıda kartı çalışanlara ikramiye

CUMHUR İttifakı Bornova Belediye Başkan Adayı Cevdet Çayır, seçim kampanyasının son haftasında, hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor. Hafta sonu Çamdibi ve Yeşilova bölgesinde gerçekleştirilen ziyaretlerde Çayır, bölge sakinleri ve esnaf ile bir araya geldi.

HUZUR VE REFAH İÇİN

CEVDET Çayır, Çamdibi ve Yeşilova'da gerçekleştirilen ziyaretlerinde, mahalle sakinlerinin ve esnafın karşılaştığı sorunları dinleyerek çözüm önerileri hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Vatandaşlarla samimi ve içten bir diyalog kurarak, Bornova'nın geleceği için hedeflerini paylaşan Çayır, mahallelerin ihtiyaçlarını doğrudan yerinde görmek ve çözüm odaklı çalışmalarını da sürdürdü. Çayır, "Her gittiğimiz mahallede olduğu gibi Çamdibi ve Yeşilova'da da değerli hemşehrilerimin görüşlerini dinledik, sorunlarını ve taleplerini not ettik. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda, Bornova'yı daha yaşanabilir ve güzel bir kent haline getirmek için yola çıktık" dedi.

YAŞANABİLİR MAHALLELER

BORNOVA'NIN sokaklarında, mahallelerde yürüdükçe, sorunları daha iyi anladıklarını da ifade eden Cevdet Çayır, "Unutmayın ki bu sorunlar, çözülemez değil. Birlikte hareket ettiğimizde, her sorunun üstesinden gelebiliriz. Ben ve ekibim, Bornova'nın sorunlarını çözmek için buradayız. Hemşehrilerimizin güveni ve desteğiyle, mahallelerimizi daha yaşanabilir bir hale getirmek için projelerimizi hayata geçireceğiz" diye konuştu.

BORNOVA BİZİM SEVDAMIZ

İhtiyaçları ve beklentileri dikkate alarak, sürdürülebilir bir kalkınma için çalışacaklarını anlatan Çayır şöyle konuştu: "Bu kapsamda emeklilerimizin de yanındayız. Emeklilerimize her ay 2 bin 500 lira değerinde gıda kartı vereceğiz. Onların refahını sağlamak, onların huzurlu bir yaşam sürmelerini temin etmek bizim için büyük bir sorumluluktur. İşçimizin ve emekçimizin her zaman yanında olacağız. Bayram öncesi belediye çalışanlarımıza 10 bin lira ikramiye desteği sağlayacağız. Bizim için önemli olan hemşehrilerimizin huzuru, refahı ve mutluluğudur. Bu yolda hep birlikte yürüyeceğiz ve evimiz olan Bornova'yı güzelleştireceğiz" dedi.