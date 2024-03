Menemen Çocuk Köyü’ne rekor ziyaretçi! İzmirlilerin ilgi odağı oldu

"ÇOCUK KÖYÜMÜZ BİR BAŞLANGIÇ"

Çocuk oyun köyüne olan yoğun ilgiyi "Bu sadece bir başlangıç" diyerek değerlendiren Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Çocuk oyun köyümüz, marka kent Menemen için önemli bir adım. İzmir'in her noktasından ve hatta şehir dışından aileler burayı ziyaret ediyor. Hem esnafımız kazanıyor hem Menemen kazanıyor. Önümüzdeki dönemde bölgemizin 110 dönümlük alanıyla en büyük aqua parkı, dünyanın en büyük dönme dolabı, Ege'nin en büyük akvaryum parkı, film platosu, müzelerimiz, doğa evleri, zeybek obası kamp alanı gibi projelerimizi tamamlayıp, Menemen'i 27 kilometrelik sahiliyle buluşturarak vatandaşlarımızı plajımızda, marinamızda ağırlamaya başladığımızda, artık her hafta sonu ayrı bir etkinlik için İzmir'in her bölgesi başta olmak üzere Menemen'e akın akın ziyaretçi gelecek. Menemen 3 yıl içinde İzmir'in, 5 yılın sonunda da Türkiye'nin en görsel, en güzide, en refah seviyesi yüksek, en hayranlıkla bakılan ilçesi olacak" dedi.