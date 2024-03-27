Menemen Çocuk Köyü’ne rekor ziyaretçi! İzmirlilerin ilgi odağı oldu

Menemen Belediyesi'nin Kent-2'de Rafadan Tayfa'nın katılımıyla açtığı çocuk oyun köyü, kısa sürede İzmirli ailelerin ilgi odağı oldu. 10 bin metrekare alanda kurulu olan tematik çocuk oyun köyü olan alan, ilk iki haftada 250 bin ziyaretçiyi Menemen'e getirdi. Tesisten çekilen videolar milyonlarca kişi tarafından izlenirken, alana çocuklarını getiren aileler Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'a teşekkür etti. Bornova, Karşıyaka, Çiğli, Konak, Karabağlar, Bayraklı ve Buca gibi birçok ilçeden gelen vatandaşlar, çocuklarıyla keyifli vakit geçirdi. Miniklerin neşesi ve kahkahaları ise köye renk kattı. Pazartesi günleri rutin bakım sebebiyle kapalı olan Menemen Belediyesi Çocuk Oyun Köyü, haftanın diğer günleri 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
İçinde; aşçılık, pastacılık, bilim, matematik, sıfır atık, moda, enerji evi, müzik, resim, itfaiye, botanik, uçak, kepçe, dev salıncak, trambolin ve akülü araba gibi atölyeler ve aktivitelerin bulunduğu çocuk oyun köyü, ailelerden ve çocuklardan tam not aldı. Aşçılık atölyesinde eğitmenler gözetiminde yemek yapan minikler, müzik evindeyse karaoke yapıp dj performansı sergiledi. 'Eğlendir' ve 'öğret' mottosundaki matematik evinde sayıları ve temel işlemleri öğrenen çocuklar, sıfır atık atölyesinde de doğaya saygılı birer birey olmayı öğreniyor.
"ÇOCUK KÖYÜMÜZ BİR BAŞLANGIÇ"
Çocuk oyun köyüne olan yoğun ilgiyi "Bu sadece bir başlangıç" diyerek değerlendiren Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Çocuk oyun köyümüz, marka kent Menemen için önemli bir adım. İzmir'in her noktasından ve hatta şehir dışından aileler burayı ziyaret ediyor. Hem esnafımız kazanıyor hem Menemen kazanıyor. Önümüzdeki dönemde bölgemizin 110 dönümlük alanıyla en büyük aqua parkı, dünyanın en büyük dönme dolabı, Ege'nin en büyük akvaryum parkı, film platosu, müzelerimiz, doğa evleri, zeybek obası kamp alanı gibi projelerimizi tamamlayıp, Menemen'i 27 kilometrelik sahiliyle buluşturarak vatandaşlarımızı plajımızda, marinamızda ağırlamaya başladığımızda, artık her hafta sonu ayrı bir etkinlik için İzmir'in her bölgesi başta olmak üzere Menemen'e akın akın ziyaretçi gelecek. Menemen 3 yıl içinde İzmir'in, 5 yılın sonunda da Türkiye'nin en görsel, en güzide, en refah seviyesi yüksek, en hayranlıkla bakılan ilçesi olacak" dedi.