“Buca’da yeşile ve doğaya yatırım yapılacak”

Cumhur İttifakı Buca Belediye Başkan Adayı Adnan Öztekin, betonlaşmadan sıkılan Bucalılar için hazırladıkları projelerle yeşile ve doğaya yatırım yapacaklarının altını çizdi. Halkın kullanıma sunulmak üzere Buca Heykel Meydanı yakınındaki, 45 bin metrekare yeşil alana sahip tarihi De Jongh Köşkü'nün etrafındaki tel örgü ve duvarları kaldırıp Buca'ya ikinci bir Hasanağa Bahçesi kazandıracaklarının altını çizen Öztekin, bakımsızlıktan kuruyup çorak araziye dönen Yedigöller için de, "CHP döneminde ilgisizlik ve bakımsızlıktan 7 olan gölet sayısı şuan 2'ye düşen Yedigölleri tekrar işlevsel hale getirerek, halkın eskisi gibi piknik yapmasını ve hafta sonları vakit geçirmesini sağlayacağız" dedi.

'YENİLERİ EKLENMEDİ'

Öztekin, Buca Belediyesi eski Başkanı Cemil Şeboy döneminde halkın cebinden çıkan paralarla Buca'ya dünyanın en büyük Atatürk Maskı, Türkiye'ye örnek olan ve dünyaca ünlü Bolu Abant Yedigöller Milli Parkı'ndan örnek alınarak yapılan Yedigöller, Forbes Sevgi Yolu, Mevlana Heykeli, Kaynaklar'a Gölet, Buca Arena Stadı, Tenis Kulübü ve pek çok sosyal tesis olmak üzere onlarca eser kazandırıldığına dikkat çekti. Buca Belediyesi'nde CHP'nin iktidara gelmesi ile son 15 yılda yapılan eserlere yeni projeler eklenmediği gibi mevcut eserlerin de korunamadığını söyleyen Öztekin, daha yeşil bir Buca için bütün yaş gruplarına hitap eden projeleri ile insanlara doğal bir yaşam alanı sunacaklarına dikkat çekti.

YEDİGÖLLER ÇÖLE DÖNDÜ

KENTİN cazibe merkezi haline gelmesi için Buca Belediyesi eski Başkanı Cemil Şeboy döneminde İzkent ve Evka 1 mahalleleri arasındaki 100 bin metrekarelik alana yapılan ve o dönem içerisine 7 ayrı göl yapılan Yedigöller'in son 15 yıllık CHP iktidarı döneminde çöle döndüğünü de ifade eden Öztekin, "CHP döneminde ilgisizlik ve bakımsızlıktan 7 olan gölet sayısı şuan 2'ye düşmüş durumda. Burası eskiden halkımızın piknik yaptığı, vakit geçirdiği bir yerdi maalesef şimdi ne göl kaldı ne de insanların piknik yapacağı yeşil alanlar kaldı. Her yer sarardı, göller kurudu. Bizler Buca'nın simgelerinden olan Yedigölleri tekrar işlevsel hale getirerek, burada halkın eskisi gibi piknik yapmasını ve hafta sonları vakit geçirmesini sağlayacağız" dedi.