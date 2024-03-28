İkinci Hasanağa Bahçesi sözü

CUMHUR İttifakı Buca Belediye Başkan Adayı Adnan Öztekin, betonlaşmadan sıkılan Bucalılar için hazırladıkları projelerle yeşile ve doğaya yatırım yapacaklarının altını çizdi. Halkın kullanıma sunulmak üzere Buca Heykel Meydanı yakınındaki, 45 bin metrekare yeşil alana sahip tarihi De Jongh Köşkü'nün etrafındaki tel örgü ve duvarları kaldırıp Buca'ya ikinci bir Hasanağa Bahçesi kazandıracaklarının altını çizen Öztekin, bakımsızlıktan kuruyup çorak araziye dönen Yedigöller için de, "CHP döneminde ilgisizlik ve bakımsızlıktan 7 olan gölet sayısı şuan 2'ye düşen Yedigölleri işlevsel hale getirerek, halkın piknik yapmasını ve hafta sonları vakit geçirmesini sağlayacağız" dedi. Buca'nın göbeğinde yer alan ve içerisi asırlık ağaçlarla kaplı olan 45 dönüm araziye sahip tarihi De Jongh Köşkü'nün etrafındaki tel örgü ve duvarları göreve geldiklerinde 6 ay sonra kaldıracaklarının sözünü veren Öztekin, "Buca'mızı ikinci Hasanağa Bahçesi'ne kavuşturacağız" dedi.

BUCA'DA ÖZTEKİN'E AFİŞ DESTEĞİ

BUCA'NIN Efeler Mahallesi'ne vatandaşlar tarafından asılan afiş gündem oldu. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve Cumhur İttifakı Buca Belediye Başkan Adayı Adnan Öztekin'in fotoğraflarının basılı olduğu afişte, "Buca'ya da bir Aydın Pehlivan gerek" ve "Buca da Menemen gibi olsun" denildi.