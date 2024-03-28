İzmir yaşlanıyor

TÜİK verileri açıklandı. Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2018 yılında 7 milyon 186 bin 204 kişi iken son beş yılda yüzde 21,4 artarak 2023 yılında 8 milyon 722 bin 806 kişi oldu. Toplam nüfusun da 4 milyon 479 bin 525 olduğu İzmir'de toplam yaşlı nüfus 573 bin 856 olarak açıklandı.

YAPISI DEĞİŞTİ

YAŞLI nüfusun toplam nüfus içindeki oranının yüzde 10,0'u geçmesi nüfusun yaşlanmasının bir göstergesidir. Türkiye'de yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarındaki nüfusa göre daha yüksek bir hız ile artış gösterdi. İzmir'de yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 12,8 oldu. Geçtiğimiz yıl bu rakam yüzde 12,3 idi. Öte yandan erkek yaşlı nüfusun oranı yüzde 11,4 iken kadın yaşlı nüfusun oranı yüzde 14,2 olarak hesaplandı. 2022'de 4 milyon 462 bin 056 toplam nüfusa sahip olan İzmir'de toplam yaşlı nüfus 553 bin 378 kişi olarak açıklanmıştı. Buna göre 1 yıl içinde İzmir'deki yaşlı nüfusta 20 bin 478 kişi artış yaşandığı görüldü. Ayrıca İzmir'de 120 bin 674 yaşlı ise evinde yalnız ikamet ediyor.