Başkan Adayı Çayır’dan miting havasında iftar

CUMHUR İttifakı Bornova Belediye Başkanı Cevdet Çayır, Bornova Meydanı'nda coşkulu bir iftar programı düzenledi. Programa 5 binin üzerinde vatandaş katılım gösterirken, İzmir'in nabzı burada attı. İftar programına Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ da katıldı. İftar sonrası gerçekleşen konuşmalarda, Cumhur İttifakı'nın Bornova ve İzmir için taşıdığı vizyon ve projeler vurgulandı.

TRAFİK SORUNU ÇÖZÜLECEK

MİTİNG havasında geçen konuşmalarda Bornova Belediye Başkan Adayı Cevdet Çayır, "Bugün burada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Hamza Dağ ile birlikte siz değerli hemşehrilerimle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Gözlerinizdeki umut, yüreklerinizdeki heyecan, Bornova'nın geleceğe olan inancını ve kararlılığını simgeliyor. Bu coşkulu kalabalık, bizlere Bornova sevdasının ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bildiğiniz gibi, sayılı günler kaldı. 1 Nisan itibarıyla Bornova'mızı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için kararlı adımlar atıyoruz. Sizlerin desteği ile bu yeni dönemde Bornova'nın altyapısını güçlendirecek, çevresel sürdürülebilirliği artıracak ve sosyal yaşamı geliştirecek bir dizi projeyi hayata geçireceğiz. Öncelikle, Bornova'nın trafik sorununu çözmek adına geniş çaplı bir trafik düzenleme projesini başlatıyoruz. Yolları genişleterek, alternatif ulaşım yolları oluşturarak ve toplu taşıma sistemini iyileştirerek, trafik sıkışıklığını en aza indireceğiz. Eğitim ve kültür alanında da Bornova'nın potansiyelini ortaya çıkarmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Okul öncesi eğitim kurumlarını artırarak, çocuklarımızın daha iyi bir eğitim almasını sağlayacağız." dedi.

İftar programına Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ da katıldı.

GÜÇLÜ BİR GELECEĞE DOĞRU

KÜLTÜREL etkinlikler ve sanatsal faaliyetlerle Bornova'nın kültür hayatını zenginleştirecek, gençlere ve yetişkinlere yönelik sosyal projeleri destekleyeceklerini ifade eden Çayır, "Yeşil alanlar konusunda da Bornova'nın güzelliklerini korumak ve artırmak için çalışacağız. Park ve bahçeleri yenileyerek, spor alanlarını genişleterek, halkımızın daha sağlıklı bir yaşam sürmesine katkı sağlayacağız. Aynı zamanda, doğal yaşamı koruyarak çevresel dengenin sağlanmasına da özen göstereceğiz. Ekonomik açıdan da Bornova'nın kalkınmasını destekleyecek projeler hayata geçireceğiz. Yerel esnafımızı destekleyerek, küçük işletmelerin gelişimine katkıda bulunacak, işsizliği azaltacak ve istihdamı artıracak adımlar atacağız. Ayrıca, Bornova'yı turizm alanında da cazibe merkezi haline getirerek ekonomik çeşitliliği sağlayacağız. Sevgili Bornova halkı, başladığımız bu yolculukta sizlerin desteği ve katkıları bizim için çok değerli. Birlikte, Bornova'yı ve İzmir'i daha da büyütecek, güçlü bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz." dedi.

BİR KİŞİ BİLE ÇIKARILMAYACAK

BELEDİYE çalışanlarının bir tanesinin bile işten çıkarılmayacağını vurgulayan Bornova Belediye Başkan Adayı Cevdet Çayır, "Hepinizin bildiği gibi, belediye çalışanlarımız, kentimizin günlük işleyişinde önemli bir role sahiptir. Onlar, sokaklarımızı temizler, çöplerimizi toplar, parklarımızı düzenler ve birçok hayati hizmeti yerine getirirler. Bizim için Bornova'nın temizliği, düzeni ve yaşanabilirliği her şeyden önemlidir. Bu nedenle, belediye işçilerimizin çalışmaları bizim için son derece kıymetlidir. Onlar, şehrimizin güzelliklerini koruyan ve yaşatmamıza katkı sağlayan kahramanlardır. Belediye çalışanlarımızın hakları ve emeklerine saygımız sonsuzdur. Hiçbir belediye çalışanımızı işten çıkarmayacağız. Onların istikrarı ve huzuru bizim için çok önemlidir. Çünkü onlar, Bornova'nın ve bizim için vazgeçilmez birer parçadır. Bizim amacımız, kentimizi daha da güzelleştirmek ve yaşanabilir kılmaktır. Belediye işçilerimizle birlikte, daha temiz, daha yeşil ve daha düzenli bir Bornova için çalışmaya devam edeceğiz. Birlikte, güzel günler için el ele verip, Bornova'yı daha da ileriye taşıyacağız." dedi.