Bora’nın gülümsemesi iyiliklerle yaşayacak

YEDİ yıl önce trafik kurbanı olan Bora Aşçılar, ölüm yıldönümünde anlamlı bir etkinlikle anıldı. Bora Aşçılar'ın adına DEÜ Çocuk Hastanesi Çocuk Enjeksiyon ve Kan Alma Ünitesi açıldı, yatan 60 çocuk hastanın dilekleri yerine getirildi, koridor duvarları çizgi karakterle donatıldı. Hak ve hukuk mücadelelerini kararlılıkla bir dayanışmaya dönüştüren Anne Hayal ve Baba Osman Aşçılar, 16'sındaki Boralarının güzel gülüşünü, DEÜ Nevvar Salih İşgören Çocuk Hastanesi'nde yüzlerce çocuğun gülmesine vesile olan hayırlarıyla ölümsüzleştirdi.

Daha önce Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde ülkemizin değerli sanatçı ve müzik gruplarının katıldığı anma konseriyle de anılan Bora'nın bu yılki 7. Anma etkinliği; DEÜ Sağlık Kampüsü'nde yatan hasta çocuklarla yapıldı. Bora'yı kaybettikten sonra yaşamlarındaki tek amaçları çocukları mutlu etmek olan Hayal ve Osman Aşçılar, bu özel günde, ailelerin de hayır dualarını aldılar ve yatan hasta çocuklarla birlikte keyifli anlar geçirdiler