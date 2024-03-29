Ceyda Bölünmez Çankırı, taksi şoförü olarak İzmirlilerle buluştu

Son dakika İzmir haberleri...Taksiye farklı mevkilerden 3 yolcu alan Çankırı, araca binenlerle yol boyunca sohbet etti. Konak'ın sorunları üzerine konuşan Çankırı, yolculara kentle ilgili projelerini anlattı. Yolculuğun çok keyifli olduğunu dile getiren Çankırı, "Yolda problemleri, İzmir'i neler beklediğini konuştuk. Neler yapacağımızı, trafik, otopark ve ulaşım problemlerini konuştuk. Konak özelinde çözümlerimizi anlatıp, yolcuların önerilerini dinledik. Bu arada da trafiğin tıkandığı bir noktada da kaldık. İnşallah 1 Nisan'dan sonra bizler somut projelerimizle, süresi ve kaynağı belli olan işlerle Konak'a hizmet edeceğiz" dedi.

'KONAK'TAKİ BİR TAKSİCİYE 1 NİSAN'DAN SONRA ÇEKİLİŞLE TOGG HEDİYE EDECEĞİM'

Çankırı, "Milletvekilliğim süresince İzmir'de şiddete uğrayan birkaç taksicimiz oldu. Üzüntüyle sonuçlanan olaylar oldu. O nedenle Taksiciler Derneği'yle sürekli iletişim halinde olan, problemleriyle dertlenen, mecliste onların o problemini dile getiren birisiyim. Geçtiğimiz haftalarda derneği ziyarete gitmiştim. Çok güzel bir sistem kurmuşlar. İzmir'de 3 bin tane taksinin hangi noktada nasıl durduğunu, kimi yolcu olarak aldığını, yolcu herhangi bir şey unuttuğunda hangi noktadaysa plakasını bilmese bile ulaştırabilecekleri kontrollü bir sistemleri var. O sistemi incelerken dedik ki taksinin içerisine binsek, taksicilik yapsak keyifli olur. Sonuçta şehrimizi tanıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Çankırı, sözlerini şöyle sürdürdü: "3 bin taksicimiz arasından, Konak ilçe sınırlarında olan bir taksiciye 1 Nisan'dan sonra kendi aramızda çekiliş yapıp, TOGG hediye edeceğim. İnşallah yapacaklarımız, bundan önce yaptıklarımızın garantisi."

"ÇOK KEYİFLİYDİ"

Çankırı'nın kullandığı taksiye Konak Meydanı'ndan binerek Alsancak Gar'a kadar yolculuk eden Çağla Şahin ise "Hiç beklemiyordum. Kadın sürücü görünce ön koltuğa geçmek istedim. Daha sonra kendisini tanıdığımı fark ettim. İlk etapta çıkaramadım ama her yerde görüyordum, sosyal medyadan tanıyordum. Çok keyifliydi, şaşırdım ama mutlu da oldum" dedi.

"DEĞİŞİM ŞART"

Taksiye Eşrefpaşa'dan binerek Göztepe'ye kadar yolculuk eden Murat Akar da "Büyük bir tesadüf oldu, medyadan tanıyoruz. Baya dertleştik. İzmir'in altyapısı, yolu, çöpü her şeyini konuştuk. Heyecanlandım, şaşırdım. Taksiye Eşrefpaşa'dan bindim, Eşrefpaşa gibi bir yerde başkanımı görmek baya şaşırttı. Hanım inanmayacak, diyeceğim ki 'Ceyda hanımla beraberdim, araba denk geldi', 'hadi ya' diyecek. Başkanıma başarılar diliyorum, başta Hamza bey olmak üzere diğer ilçelerdeki adaylar da inşallah başarılı olur da İzmir'e köklü bir değişim gelir. Millet de bu korkuyu kırar. Acaba gelince daha mı kötü olur korkusu var, bundan daha kötüsü olmaz herhalde. Bazı şeyler söyleniyor ya 'ceketimi assam ona verilir' diye. Tek düze mantıkla olacak şey değil. Değişim şart" diye konuştu.