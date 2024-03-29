CHP İl Başkanı’na milyonluk ceza

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun Yeni Asır tarafından deşifre edilen Narlıdere Sahilevleri'ndeki mühürlenen kaçak yapısı için büyük ceza kesildi. Yapılan şikayet üzerine kaçak olduğu ortaya çıkan inşaatla ilgili işlemler tamamlandı.

BELEDİYE HAREKETE GEÇTİ

YENİ Asır, Aslanoğlu'nun İzmir'in varlıklı ailelerinin villalarının bulunduğu Narlıdere Sahilevleri'nde imar affından yararlanmış eski bir binayı satın aldığı ve burada güçlendirme ve tadilat yapacağını belirterek belediyeden ruhsat aldığını, ardından ise aldığı tadilat ruhsatıyla bu binayı yıkıp yerine çelikten çok daha büyük bir villa yapmaya başladığını ortaya çıkarmıştı.

Yeni Asır'ın haberlerinin ardından durumu mevcut yapıdan yüksek ve gösterişli hale getirilen inşaat için Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü devreye girmişti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, eski bina için alınan imar barışı yapı kayıt belgesini iptal ederken kaçak yapı için Narlıdere Belediyesi'ne İmar Kanunu çerçevesinde gereğinin yapılması için yazı göndermişti. Bunun üzerine harekete geçen belediye de inşaatı mühürledi ve yasal işlemleri yaptı. Narlıdere Belediyesi encümeni, İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'na kaçak yapısı nedeniyle 1 milyon 300 bin TL'ye yaklaşan bir ceza kesti.