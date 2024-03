‘Engelli vatandaşların her şeyiyle ilgileneceğiz’

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Antalya'da 19-26 Mart tarihlerinde düzenlenen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda dünya ikincisi olan Down Futsal Milli Takımı oyuncu ve antrenörleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Dağ, çözülemeyen meselelerde bugüne kadar her zaman engellilerin yanında olduklarını söyledi.

MOLA EVLERİ PROJESİ

Engellilere özel hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Dağ, "Başkanımızın istediği tesisi yapacağız. Aynı zamanda Mola Evleri düşüncemiz var. Burada engelli anne baba, ister bir işi olduğunda evladını bize bırakacak ya da bir hafta biz onu tatile göndereceğiz. Bir hafta evladına biz bakacağız. İnşallah gündemimize alacağımız başka bir konu da anne baba vefat ettikten sonra engellinin bakımı, onunla ilgilenilmesi. Bu konuda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir çalışma içerisinde ama biz de belediye olarak inşallah böyle bir tesis kazandırmak istiyoruz. Aslında her belediyenin de kendi içinde mutlaka bununla ilgili bir çalışma yapması gerekiyor. Özellikle bizim yarımada bölgemiz böyle bir tesis için çok müsait, uygun. Orada anne, baba 'ben vefat edersem evladıma ne olur' endişesini yaşamasın istiyoruz" dedi.