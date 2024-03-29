İzmir’de 3,4 milyon seçmen oy kullanacak

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde İzmir'de kurulacak olan 10 bin 721 sandıkta toplam 3 milyon 459 bin 970 seçmen oy kullanacak. 30 ilçe arasında en çok seçmene sahip ilçelerin başında 2019 yılında olduğu gibi bu yıl da Buca yer aldı. 2019 seçimlerinde bin 81 sandıkta 364 bin 19 seçmenin oy kullandığı Buca'da bu yıl kurulacak olan bin 162 sandıkta 394 bin 395 seçmen oy kullanacak. En düşük seçmen kaydının olduğu Beydağ'da ise 2019 seçimlerinde kurulan 43 sandıkta 10 bin 64 seçmen oy kullanırken bu yıl 42 sandıkta 9 bin 961 seçmen oy kullanacak. 2019 seçimlerinde İzmir'de 3 milyon 250 bin seçmen oy kullanmıştı.