YRP’nin Bergama adayı AK Parti lehine çekildi

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Başkent Ankara'da aralarında önceki dönem il başkanı ve yardımcılarının da bulunduğu 23 isim Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Ülke gündemine bomba gibi düşen istifaların yankıları sürerken bir haber de İzmir'in Bergama ilçesinden geldi. Yeniden Refah Partisi Bergama Belediye Başkan Adayı Mutlu Metin, sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaparak Cumhur İttifakı Bergama Belediye Başkan Adayı Doktor Sadık Doğruer lehine belediye başkan adaylığından çekildiğini açıkladı. Kendisini destekleyen Yeniden Refah Partililerden Pazar günü yapılacak yerel seçimler için Cumhur İttifakı Adayı Sadık Doğruer'e destek vermelerini isteyen Metin, Doğruer'e seçim süresi boyunca destek vereceğini de açıkladı.