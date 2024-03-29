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Haberler İzmir Zehir tacirlerine ‘Poin’ engeli

Zehir tacirlerine ‘Poin’ engeli

HABER MERKEZİ
Zehir tacirlerine ‘Poin’ engeli

İZMİR Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zehir tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda narkotik dedektör köpeği Poin'in tepki vermesiyle aradığı peynir paketinden 26 kilo 150 gram esrar ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. İçişleri Bakın Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla

Türkiye geneli düzenlenen Narkoçelik-9 operasyonları içerisinde yer alan ve İzmir polisi tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonunu da duyurdu. Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Narkoçelik-9 operasyonları kapsamında 1 ton 46 kg uyuşturucu madde ve 387 bin hap ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı" dedi.

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