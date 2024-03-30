Buca’da yeşil ve doğaya yatırım

CUMHUR İttifakı Buca Belediye Başkan Adayı Adnan Öztekin, betonlaşmadan sıkılan Bucalılar için hazırladıkları projelerle yeşile ve doğaya yatırım yapacaklarının altını çizdi. 45 bin metrekare yeşil alana sahip tarihi De Jongh Köşkü'nün etrafındaki tel örgü ve duvarları kaldırıp Buca'ya ikinci bir Hasanağa Bahçesi kazandıracaklarını anlatan Öztekin, bakımsızlıktan kuruyup çorak araziye dönen Yedigöller'i de tekrar işlevsel hale getireceğini söyledi.

TRAFİK SORUNUNA NEŞTER

BUCA'NIN trafik ve alt yapı gibi öncelikli sorunlarını çözeceklerini aktaran Öztekin, teleferik projesiyle ilçeyi çekim merkezi haline getireceklerini ifade etti. Buca Nato Kavşağı'na battı çıktı yapılacağını, Hipodrom'a alt geçit geleceğini belirten Öztekin, trafik sorununa neşter vurmak için de çok sayıda proje hazırladı.