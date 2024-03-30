Çankırı’dan benzersiz projeler

CUMHUR İttifakı Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, Konak için projelerini 5 ana başlık altında duyurdu. Çankırı, "Her proje, aslında saha gözlemlerimizden ortaya çıkmış, sorun-çözüm denklemi çerçevesinde ürettiğimiz fikir ve değerlendirmelerin bir bütünüdür" dedi.

Yeşildere bölgesinde ilk etapta bin 500 konut inşa edileceğini anlatan Çankırı, trafik sorunu, otopark problemleri ve zamana uygun mekanların olmaması nedeniyle ticaretin merkezi olan Konak'ın merkez olmaktan her geçen gün uzaklaştığını söyledi.

KONAK'TA TRAFİK RAHATLAYACAK

ALSANCAK, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı gibi kritik noktalarda battı-çıktılar yaparak trafiği rahatlatacaklarını vaat eden Çankırı, Konak'ı 111 mahallesi ile 7 bölgeye ayırdıklarında; otopark, sosyal tesis, pazar yerleri ve üstü sentetik halı sahanın olduğu prototiplerle herkese fayda sağlayacak yapılar kazandıracaklarının altını çizdi. Çankırı, sahipsiz hayvanlarla ilgili sivil toplum kuruluşları ile birlikte hayata geçirecekleri projelerle ülke genelinde farkındalık oluşturacaklarını da sözlerine ekledi.