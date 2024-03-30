İnciraltı’ndaki arazi sahiplerinin 18 uygulama mutluluğu

İNCİRALTI Gelişim Derneği Başkanı Tayfun Karabulut, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ın, İnciraltı planlarının ardından heyecanla beklenen18 uygulama sürecinin de başladığını bildirdiğini açıkladı. Karabulut, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve hükümet, İnciraltı ve Bahçelerarası planlarında patronun sermaye değil, halk olduğunu göstermiştir. Hamza Dağ'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Karabulut, "İzmir'in 40 yıldır planlama sorunu olan İnciraltı ve Bahçelerarası için, 2 Mart 2024 tarihinde Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, 5 nesildir o bölgenin toprak sahibi olup, sabırla müjdeli haber bekleyen İzmirlileri ziyaret edip, hazırlanan planların 18 uygulama ihalesinin seçim öncesinde tamamlanacağının sözünü vermişti. Sözüne sadık kalan Dağ müjdesini İzmirli toprak sahiplerine verdi" dedi.