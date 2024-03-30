İZBAN arızalanınca yolcular raylarda yürüdü

İZMİR'DE İZBAN'da yaşanan teknik arıza nedeniyle bazı yolcular trenden inerek raylarda yürüdü, bazı yolcular da birbirlerini raylardan yukarıya doğru çekti. İZBAN'da dün öğleden sonra, yaşanan teknik arıza, yolculara zorlu anlar yaşattı. Yaşanan arıza nedeniyle trenler Hilal istasyonuna giriş yapamayınca, bazı vatandaşlar trenden inip raylar üzerinde yürüyerek bir sonraki istasyona ulaşmaya çalıştı. Yolcular, yürüyerek ulaşmaya çalıştıkları bir sonraki durağa ise birbirlerini raydan yukarıya çekerek çıkmaya çalıştı. Vatandaşın, İZBAN ile imtihanı cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada gündem olan görüntüler, İzmirlilerden tepki çekti. İZBAN ve İzmir Metro'da yıl içerisinde benzer arızaların yaşandığını hatırlatan vatandaşlar, tepkilerini dile getirdi.