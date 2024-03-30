İzmir’i dünya şehri yapmak istiyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İzmir Ticaret Odası'nın (İZTO) ev sahipliğinde gerçekleşen 'İzmir İş Dünyası Buluşması' toplantısına katıldı. Toplantıda İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı ile Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası (İTB)Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve çok sayıda oda temsilcisi yer aldı.

HEDEF ÇOK BÜYÜK

BAKAN Fidan, "Hükümetimizin İzmir'e yönelik hedefleri çok büyük. İzmir'i en gelişmiş enerji ve ulaşım ağlarıyla donatılmış; yoğun destek verdiğimiz yenilik eko-sistemi sayesinde, bilgi, teknoloji ve inovasyonu ticari başarıya tahvil eden; bütün küresel stratejik pazarlara erişebilen; gençlerimiz için parlak bir gelecek perspektifi sunan, ekonomik ve toplumsal kalkınmamıza öncülük eden bir dünya şehri yapmak istiyoruz" dedi. Hükümetin İzmir'e yönelik hedeflerinin çok büyük olduğunun altını çizen Bakan Fidan, "İzmir'i en gelişmiş enerji ve ulaşım ağlarıyla donatılmış; yoğun destek verdiğimiz yenilik eko-sistemi sayesinde, bilgi, teknoloji ve inovasyonu ticari başarıya tahvil eden; bütün küresel stratejik pazarlara erişebilen; gençlerimiz için parlak bir gelecek perspektifi sunan; ekonomik ve toplumsal kalkınmamıza öncülük eden bir dünya şehri yapmak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda yılmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

YORGANCILAR'DAN VİZE ÇAĞRISI

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, vize ile ilgili konuşarak, "Bakanlığımızın da yakın takibinde olan ve artık en üst noktaya ulaşan vize alamama sorunu ile karşılaşıyoruz. Yönetim Kurulu üyemize dahi 15 gün Schengen vizesini zor alıyoruz. TIR şoförlerine, fuara gitmesi gereken üyelerimize ve çalışanlarımıza ya çok geç randevu alabiliyoruz ya da vize reddi yiyoruz" dedi.