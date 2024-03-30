Uyuşturucu üretip satan kimyagerler yakalandı

İzmir'de Narkotik Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonrasında Bornova'da bir depoda yurt dışından getirilen metamfetaminle binlerce genci zehirleyen ve adeta ölüme kadar götüren zombi yapan uyuşturucu madde sentetik uyuşturucu çoğaltım merkezinin bilgisine ulaşıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sabaha karşı eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı.

DOKTOR LAKAPLI KİMYAGER

Özel harekat polisi ve çok sayıda polisin katıldığı operasyonda çere güvenliği alındıktan sonra koçbaşı ile kırılarak girilen üç katlı depoya yapılan operasyonda adeta yıllarını zehir tacirlerine mücadeleye adamış polisleri bile hayrete düşüren manzara ile karşılaşıldı. Üç katlı depo olarak kullanılan binanın neredeyse her odasında uyuşturucu üretimi yapıldığı tespit edildi. Depoya yapılan operasyonda ise tencere ve tavalarla üretilen uyuşturucu operasyonu yapan polisleri bile dehşete düşürdü.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından yapılan planlı operasyon kapsamında, aralarında yabancı uyruklu 2 zehir tacirinin bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, aralarında 2 yabancı uyruklu şahısların yapılan incelemesinde kimyager oldukları ve uyuşturucu piyasasında doktor lakapları ile bilindikleri ve sadece burada çoğultum merkezindeki üretimin başında koordine ettikleri öğrenildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda kristal ve sıvı halde olmak üzere toplam ele geçirilen 112 kilo 300 gram metamfetamin maddesinin ele geçirildi. Bornova ilçesinde da adeta zehir fabrikasına çevrilen evden çıkan malzemeler dikkat çekti.

İZMİR'DE UYUŞTURUCU REKORU

İzmir'de gerçekleştirilen çok sayıda yapılan operasyonlar kapsamında rekor yakalama olduğu öğrenildi. Son operasyonda toplam ele geçirilen 112 kilo 300 uyuşturu maddesi ele geçirilen en yüksek miktar olarak belirtildi. Emniyet güçleri olayla ilgili bağlantıları derinleştirerek sürdürüyor.