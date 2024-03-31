BUGÜN OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ? | 31 Mart seçim dolayısıyla ESHOT bedava mı?

SEÇİM GÜNÜ OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

Bugün başlayan Mahalli ve İdari Yerel Seçimlerinde otobüs, ESHOT ve toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.



Buna göre; Bugün 31 Mart seçim gününde otobüs ve diğer toplu taşıma araçları ücretli olacak.