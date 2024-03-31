BUGÜN OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ? | 31 Mart seçim dolayısıyla ESHOT bedava mı?

Bugün oy kullanmaya gidecek olan binlerce vatandaş, toplu taşıma araçlarının ücretli mi yoksa ücretsiz mi olacağını araştırmaya başladı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde vatandaşlar, otobüslerin ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar...
SEÇİM GÜNÜ OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?
Bugün başlayan Mahalli ve İdari Yerel Seçimlerinde otobüs, ESHOT ve toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.
Buna göre; Bugün 31 Mart seçim gününde otobüs ve diğer toplu taşıma araçları ücretli olacak.
SEÇİM GÜNÜ LOKANTALAR AÇIK MI?
Oy verme süresince bütün kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnız yemek verilebilecek.
Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen silahları köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.