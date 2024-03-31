  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir BUGÜN OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ? | 31 Mart seçim dolayısıyla ESHOT bedava mı?

BUGÜN OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ? | 31 Mart seçim dolayısıyla ESHOT bedava mı?

Bugün 31 Mart yerel seçimlerin olması dolayısıyla otobüsler ücretsiz mi? Oy kullanmak için otobüse binecek seçmen ve yaşadıkları bölgede toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Peki, bugün seçim dolayısıyla otobüsler (ESHOT) ücretsiz mi? Toplu taşıma bedava mı? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ
BUGÜN OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ? | Seçim dolayısıyla ESHOT ücret alıyor mu?

Bugün oy kullanmaya gidecek olan binlerce vatandaş, toplu taşıma araçlarının ücretli mi yoksa ücretsiz mi olacağını araştırmaya başladı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde vatandaşlar, otobüslerin ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

BUGÜN OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ? | Seçim dolayısıyla ESHOT ücret alıyor mu?

SEÇİM GÜNÜ OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

Bugün başlayan Mahalli ve İdari Yerel Seçimlerinde otobüs, ESHOT ve toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Buna göre; Bugün 31 Mart seçim gününde otobüs ve diğer toplu taşıma araçları ücretli olacak.

BUGÜN OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ? | Seçim dolayısıyla ESHOT ücret alıyor mu?

SEÇİM GÜNÜ LOKANTALAR AÇIK MI?

Oy verme süresince bütün kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnız yemek verilebilecek.

BUGÜN OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ? | Seçim dolayısıyla ESHOT ücret alıyor mu?

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen silahları köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA