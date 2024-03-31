Ceyda Bölünmez Çankırı: İzmir kazanacak, Konak kazanacak

AK Parti Konak Belediyesi Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu İzmir Konak Osman Kibar Ortaokulu'nda kullandı. Çankırı, "Geçirdiğimiz şu dönem içerisinde İzmir halkının, vicdan terazisine hizmeti koyduğunda, hizmetin ağır geleceğini düşündüklerine inanıyorum. Bu yüzden inşallah İzmir kazanacak, Konak kazanacak ve burada yaşayanlar kazanacak diyorum" dedi.

AK Parti Konak Belediyesi Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Konak Osman Kibar Ortaokulu'nda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Çankırı'ya babası Süleyman Bölünmez, annesi Aysun Bölünmez, eşi Talip Çankırı ve çocukları Ceyla Çankırı ile Kaan Çankırı eşlik etti. Oy kullanmadan önce okuldaki sandık görevlilerini ziyaret eden Çankırı, görevlilere kolaylıklar diledi. Çankırı, "60 gün boyunca çok tempolu ve nezaketli bir şekilde İzmir'de kampanya nasıl yapılır, öğrettiğimiz ve çok güzel bir şekilde geçirdiğimiz bir kampanya oldu. Kazasız belasız da bu süreci bitirdik. Bugün de en demokratik şekilde son görevimizi yerine getiriyoruz. Geçirdiğimiz şu dönem içerisinde İzmir halkının, vicdan terazisine hizmeti koyduğunda, hizmetin ağır geleceğini düşündüklerine inanıyorum. Bu yüzden inşallah İzmir kazanacak, Konak kazanacak ve burada yaşayanlar kazanacak diyorum. Tekrar oyunu kullanmamış arkadaşlarımıza, Konaklı hemşerilerimize, sandık başında demokratik haklarını, en kısa sürede kullanmalarını diliyorum" diye konuştu.