İzmir Gaziemir yerel seçim sonuçları! 31 Mart 2024 yerel seçimleri Gaziemir oy oranları...

Türkiye'de bugün milyonlarca seçmen sandık başına giderek destek verdiği aday için oyunu kullandı. İzmir Gaziemir'de oyunu kullananlar hangi adayın önde olduğunu ve oy oranlarını merak ediyor. Peki 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İzmir Gaziemir'de hangi aday önde? İşte 31 Mart İzmir Gaziemir yerel seçim sonuçları ve oy oranları...

GAZİEMİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI 31 MART 2024

Gaziemir yerel seçim sonuçlarına yeniasir.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

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Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu, 34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapıldı.