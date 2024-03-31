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Haberler İzmir İzmir Karaburun yerel seçim sonuçları! 31 Mart 2024 yerel seçimleri Karaburun oy oranları...

İzmir Karaburun yerel seçim sonuçları! 31 Mart 2024 yerel seçimleri Karaburun oy oranları...

Son dakika haberleri...İzmir Karaburun'da oyunu kullanan binlerce seçmen yerel seçim sonuçlarını araştırıyor. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 61 milyondan fazla seçmen, yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullandı. İzmir ilçe ilçe seçim sonuçlarını yeniasir.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. Peki Karaburun'da hangi aday seçimi kazandı? İşte 31 Mart 2024 İzmir Karaburun yerel seçim sonuçları...

HABER MERKEZİ
İzmir Karaburun yerel seçim sonuçları! 31 Mart 2024 yerel seçimleri Karaburun oy oranları...

Türkiye'de bugün milyonlarca seçmen sandık başına giderek destek verdiği aday için oyunu kullandı. İzmir Karaburun'da oyunu kullananlar hangi adayın önde olduğunu ve oy oranlarını merak ediyor. Peki 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İzmir Karaburun'da hangi aday önde? İşte 31 Mart İzmir Karaburun yerel seçim sonuçları ve oy oranları...

KARABURUN YEREL SEÇİM SONUÇLARI 31 MART 2024

Karaburun seçim sonuçlarına yeniasir.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

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Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapıldı.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

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