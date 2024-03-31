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Haberler İzmir İzmir Karşıyaka yerel seçim sonuçları! 31 Mart 2024 yerel seçimleri Karşıyaka oy oranları...

İzmir Karşıyaka yerel seçim sonuçları! 31 Mart 2024 yerel seçimleri Karşıyaka oy oranları...

Son dakika haberleri...İzmir Karşıyaka'da oyunu kullanan binlerce seçmen yerel seçim sonuçlarını araştırıyor. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 61 milyondan fazla seçmen, yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullandı. İzmir ilçe ilçe seçim sonuçlarını yeniasir.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. Peki Karşıyaka'da hangi aday seçimi kazandı? İşte 31 Mart 2024 İzmir Karşıyaka yerel seçim sonuçları...

HABER MERKEZİ
İzmir Karşıyaka yerel seçim sonuçları! 31 Mart 2024 yerel seçimleri Karşıyaka oy oranları...

Türkiye'de bugün milyonlarca seçmen sandık başına giderek destek verdiği aday için oyunu kullandı. İzmir Karşıyaka'da oyunu kullananlar hangi adayın önde olduğunu ve oy oranlarını merak ediyor. Peki 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İzmir Karşıyaka'da hangi aday önde? İşte 31 Mart İzmir Karşıyaka yerel seçim sonuçları ve oy oranları...

KARŞIYAKA YEREL SEÇİM SONUÇLARI 31 MART 2024

Karşıyaka yerel seçim sonuçlarına yeniasir.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz.

KARŞIYAKA YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2024 SEÇİM İSTATİSTİKLERİ

Seçime Katılacak Parti Sayısı: 35

YSK Kayıtlı Seçmen Sayısı: 61 Milyon 441 bin 882

İlk Kez Oy Verecek Genç Sayısı: 1 Milyon 32 Bin 610

Seçmenlerin yüzde 50,59'u kadın, yüzde 49,41'i erkeklerden oluşuyor.

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