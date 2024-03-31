  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de 101 yaşındaki Zekiye teyze sandığa gitti

İzmir'de 101 yaşındaki Zekiye teyze sandığa gitti

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karaburun ilçesinde 101 yaşındaki Zekiye Sertoğlu, tekerlekli sandalye ile geldiği okulda tüm siyasi parti temcilerinin alkışlarıyla oyunu kullandı.

İHA
İzmir’de 101 yaşındaki Zekiye teyze sandığa gitti

Son dakika İzmir haberleri... 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de oy kullanma işlemleri sürüyor. 101 yaşındaki Zekiye Sertoğlu, bir kadın belediye başkanı tarafından yönetilen İzmir Karaburun'da, İskele Mahallesi'ndeki evinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk baskılı fularıyla ve tekerlekli sandalyesi ile çıkarılarak oyunu kullanmak üzere kayıtlı bulunduğu sandığa götürüldü.

101 yaşındaki Zekiye teyze, Karaburun İlkokulu'nda 1007 No'lu sandıkta oyunu kullanırken, sandık kurulundaki tüm siyasi partilerin mensuplarının alkışları arasında oy zarfını sandığa attı.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA