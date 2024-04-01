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Haberler İzmir Çankırı Konak'ta Ak Parti'nin oy oranını yükseltti

Çankırı Konak'ta Ak Parti'nin oy oranını yükseltti

HABER MERKEZİ
Çankırı Konak’ta Ak Parti’nin oy oranını yükseltti

İZMİR'DE adaylık sürecinde sempatik tavırları ve kent sorunlarının çözümüne ilişkin dikkat çeken başarılı projeleriyle vatandaşların gönlüne giren AK Parti Konak Belediye Başkanı Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, uzun yıllar sonra ilk defa Ak Parti oylarını Konak ilçesinde yükseltti. Geçtiğimiz 2016 Mahalli İdareler Seçimleri'nde yüzde 33.5 oyun çıktığı Konak'ta dün yapılan seçimlerde Ceyda Bölünmez Çankırı oy oranını artırarak kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 35'e yükseltti. Aynı zamanda İzmir Milletvekilliği görevini de başarıyla yürüten Çankırı oyunu Konak Osman Kibar Ortaokulu'nda kullandı. Çankırı'ya babası Süleyman Bölünmez, annesi Aysun Bölünmez, eşi Talip Çankırı ve çocukları Ceyla Çankırı ile Kaan Çankırı eşlik etti. Oy kullanmadan önce okuldaki sandık görevlilerini ziyaret eden Çankırı, görevlilere kolaylıklar diledi.

AK Parti Karaburun Belediye Başkan Adayı Eyüp Kaykaç

KARABURUN'DA DA ARTTI

KARABURUN ilçesinde de AK Parti oyları geçen seçimlere göre yükseldi. 2019 seçimlerinde Ferhan Eroğlu'nun aday olduğu ilçedeki 0yüzde 39.73 olan oy oranını, AK Parti Karaburun Belediye Başkan Adayı Eyüp Kaykaç, yüzde 44.3'e yükseltmeyi başardı.

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