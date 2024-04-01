Cumhur İttifakı Aliağa ve Menemen’i kazandı

İzmir'de hayata geçirdikleri proje icraatlar ile vatandaşların takdirini toplayan belediyelerden Menemen ve Aliağa'da kazanan Cumhur İttifakı oldu. Daha önce de MHP'de olan Aliağa ile AK Parti'de olan Menemen'de durum değişmedi. Menemen'de yüzde 48.28 oranında oy alan AK Parti Belediye Başkan Adayı Aydın Pehlivan ile Aliağa'da yüzde 46.48 oranındaki oy alan MHP'li Belediye Başkan Adayı Serkan Acar yeniden seçimi kazandı.

GÜVEN TAZELEDİLER

İki ilçede güven tazeleyen Cumhur İttifakı'nda olan Bayındır, Kiraz, Kınık ve Bergama belediyesi ise CHP'ye geçti. İzmir'de toplam 28 ilçede CHP'nin oyları öne çıktı.

MENEMEN'DE PEHLİVAN EZDİ GEÇTİ

MENEMEN Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, 31 Mart yerel seçimleri için sandığa eşi Filiz Pehlivan ile gitti. Oyunu kullanan Pehlivan, "Bugün Menemen'imizde adeta bir demokrasi şöleni yaşıyoruz. Sandıklar açıldıktan sonra kazananın ülkemiz, şehrimiz ve Menemen'imiz olmasını diliyorum" dedi. Oyunu sabah erken saatlerde Kubilay İlkokulu'nda kullanan Menemen Belediye Başkan Adayı Pehlivan, Kubilay İlkokulu'nun kendisi için özel bir anlamı olduğunu söyledi. Pehlivan, "Kubilay İlkokulu benim de eğitim hayatımın başladığı yer. Dolayısıyla bir zamanlar, Menemenli bir çocuk olarak sıralarında oturduğum, bahçesinde oyun oynadığım okulumda, bugün talip olduğum kutlu bir görev için oy kullanıyor olmak, beni hem heyecanlandırdı hem de duygulandırdı" diye konuştu.

DEMOKRASİ ŞÖLENİ

SANDIK başına eşi Filiz Pehlivan ile birlikte giden Aydın Pehlivan, "Bugünün ülkemizin dört bir yanında huzur ve kardeşlik içinde bir demokrasi şöleni içerisinde yaşanmasını diliyorum. Sandıklardan çıkacak sonuçlar; Menemen'imize, İzmir'imize, bölgemize ve Türkiye'mize hayırlar getirsin. Umuyorum ki ilçemiz genelinde en ufak bir gerilime dahi mahal vermeden, saygı ve sevgi çerçevesi içinde bir gün yaşayacağız. Tüm hemşehrilerimi oylarını kullanmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.