İzmir’de elektrik kesintisi 1 Nisan Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağı araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik'in duyurusuna göre İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 1 NİSAN PAZARTESİ

Saat : 9:00 - 16:00 BAYINDIR / İZMİR

Hasköy ( 12. Çk. Sk. 13. Çk. Sk. 14. Çk. Sk. 15. Çk. Sk. Adnan Menderes Sk. Inönü Sk. Şehit İbrahim Erince Cd. )

Saat : 9:00 - 15:30 KİRAZ / İZMİR

Yeşildere ( Bayraklı Sk. Bayraklı Sk. )

Saat : 9:00 - 16:00 TİRE / İZMİR

Dumlupınar ( ŞANİZADE 2. Harlak Sk. 2. Yavan Çeşme Sk. 2. Yavukluoğlu Sk. Bahar Sk. Dibek Meydan Sk. Güler Sk. Gürler Sk. Harlak Sk. Karadut Sk. Yavan Çeşme Sk. Üzüm Gç. )

Ketenci ( 1. Alamadan Sk. 1.DERE 2. Alamadan Sk. 2. Kızlarçeşme Sk. 2. Tekin Sk. 3. Kızlar Çeşme Sk. Alamadan Sk. Armağan Sk. Hamzaağa Sk. Kavaklaraltı Cd. Kısakuyu Sk. Kızlarçeme Sk. Leylak Sk. ŞANİZADE Tekin Sk. Yeniceköy Sk. Şehit İsa Yüksel Cd. )

Turan ( 1.DERE 1. Selvili Mescid Sk. Çukurküp Sk. )

Saat : 12:00 - 13:00 TORBALI / İZMİR

Subaşı ( 227. Sk. )