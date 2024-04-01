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Haberler İzmir İzmir’de nefes kesen mücadele: Tugay yüzde 48.41, Dağ yüzde 37.05

İzmir’de nefes kesen mücadele: Tugay yüzde 48.41, Dağ yüzde 37.05

Türkiye yerel seçimler için dün sandık başına giderken İzmir’de de nefes kesen bir mücadele yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan AK Parti adayı Hamza Dağ kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 37.05 oranına ulaşırken CHP adayı Cemil Tugay, yüzde 48.41 oy aldı

HABER MERKEZİ
İzmir’de nefes kesen mücadele: Tugay yüzde 48.41, Dağ yüzde 37.05

İzmir'de milyonlarca seçmen sandık başına giderek oy kullandı. AK Parti Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, yüzde 37.05 oy alarak 2019 seçimlerindeki oranı yakalamayı başardı. Daha önceki yerel seçimlerde AK Parti yüzde 38.68 oy oranına sahipken CHP ise 58.10 oy oranındaydı.

Dün yapılan seçimlerde ise CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay yüzde 48.41 oy oranını yakaladı.

DAHA ÖNCEKİ OY ORANINI YAKALADI

2024 Yerel Seçimler için 61 milyondan fazla seçmen sandık başına gitti. İzmir'de 3 milyondan fazla seçmen, belediye başkanını seçmek için sandıkta oy kullandı. Açılan sandıkların sonucunda AK Parti Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, daha önceki oranı yakalayarak yüzde 38.05 oy aldı. CHP Belediye Başkanı Adayı Cemil Tugay ise yüzde 58.10 oy oranı alarak öne geçti. İki partinin seçmeni de oylarını sabah saatlerinde kullanmıştı.

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