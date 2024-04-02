Çakalburnu Dalyanı için ’bataklık’ uyarısı! Son 18 yılın en kötü dönemi

'2023 YILI SON 18 YILIN EN KÖTÜ DÖNEMİ'

Çakalburnu Dalyanı'nda 2012-2013 yıllarına kadar hiç deniz marulu olmadığını ifade eden Prof. Dr. Yaşar, "Sonrasında kirlilikle beraber deniz marulu görülmeye başlandı. Önce bahar aylarında 3-5 günlüğüne kendini hissettirdi. Sonra ekim ve kasım gibi sonbahar aylarına sıçradı. Sonra bu süre uzadı. Sonrasında muhteşem bir sıcaklıkla beraber, ilk defa neredeyse alanın tamamı yeşil sahaya döndü. Alanın maalesef 5'te 4'ü deniz marulları ile kaplandı. 2023 yılı son 18 yılın en kötü dönemi oldu. Plankton, deniz marulu, deniz analarında patlama gerçekleşti. Toplu balık ölümleri oldu. Bütün bunların nedeni derelerden maalesef körfeze pis suyun gelmesi. Yani birinci neden arıtılmadan gelen sular. Türkiye'de denizlerimizi foseptik olarak kullanıyoruz. Önce bunu keseceğiz. 2'ncisi derelerdeki betonlar kaldırılacak. Ayrıca neden kireç dökülür? Önce bilime dönülecek. Çözülecek bir olay ama eskisi gibi kısa sürede de değil" dedi.