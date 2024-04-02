İzmir’de elektrik kesintisi 2 Nisan Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. GDZ Elektrik bugünün planlı kesintilerini duyurdu. İşte 2 Nisan Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...
Saat : 9:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Hasköy ( 8. Çk. Sk. Mezarlık Yolu Sk. Sazlık Sk. VALİ KAZIM DİRİK )
Çırpı Cami
Saat : 10:00 - 16:00
BAYRAKLI / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Barbaros ( 5204. Sk. )
Yıldırım Beyazıt
Rafet Paşa
Gazi Osman Paşa
Saat : 9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Karacaağaç ( Yolüstü Mevkii Sk. YAĞ YERİ GRUBU İzmir-Aydın Otoyolu Şehit Er Zeki Toker )
Yıldızlar ( ŞEHİT ER ZEKİ TOKER )
Saat : 22:00 - 1:00
ÇEŞME / İZMİR
Sakarya ( Atatürk Blv. Atatürk Blv. )
Saat : 9:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Uzunburun
Esentepe
Merdivenli
Katıralanı
Saat : 9:00 - 17:00
KARABURUN / İZMİR
Merkez ( 1233 1230 1227 1246 1241 1208 1240 1250 1222 1200 1204 1236 Özlerkent Sahil Sitesi Sk. Çayıriçi Poyraz 1012 Leylak Sk. KUYUCAK Karaburun Gökçe Deniz Sitesi Sk. Emniyet Cd. Büyükkent Sitesi Yolu 1318. Sk. 1252. Sk. 1203. Sk. 1202 1201. Sk. 1200. Sk. 1225 1200 1222 1264 1203 1262 KUYUCAK CADDESİ 1243 1231 1226 1215 KUYUCAK 1200 1204 )
Saat : 9:00 - 15:30
KİRAZ / İZMİR
Başaran ( Başova Başova Başaran Başaran )
Saat : 9:00 - 12:00
KONAK / İZMİR
Yenişehir ( Gaziler Cd. Gaziler Cd. 1245. Sk. 1245. Sk. 1145/9. Sk. 1145/9. Sk. 1145/8. Sk. 1145/8. Sk. 1145/7. Sk. 1145/7. Sk. 1145/6. Sk. 1145/6. Sk. 1145/13. Sk. 1145/13. Sk. 1145/12. Sk. 1145/12. Sk. 1145/11. Sk. 1145/11. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
MENDERES / İZMİR
Kısık ( SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI )
Saat : 10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
Belen
Doğa
Saat : 9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kurucuova ( Yeşiltepe küme evleri )
Saat : 9:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Halkapınar
Saat : 9:00 - 16:00
TORBALI / İZMİR
Tepeköy ( AYDIN İsmetpaşa Cd. Erdinç Tekirli Cd. 4583. Sk. 4566. Sk. 4564. Sk. 4562. Sk. 4557. Sk. 4556. Sk. 4555. Sk. 4550. Sk. 4545. Sk. 4543. Sk. 4541. Sk. 4539. Sk. 4537. Sk. )
Saat : 10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Altıntaş
Camiatik
Kuşçular
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