İzmir’de yangın faciası: 1 ölü 3 yaralı

İZMİR'İN Bornova ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında, 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi dumandan etkilendi. Yangında alevler arasında kalan babası için çığlık atan kadının feryatları yürek dağladı. Yangın saat 02.00 sıralarında Ergene Mahallesi 523 sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Müdahale sonucu alevlerin çevre binalara sıçraması engellenirken alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Dairede sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, 90 yaşındaki Hakkı Zeki Koçeli'nin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Yangının çıktığı evde hayatını kaybeden Hakkı Zeki Koçeli'nin oğlu İ.K. (49), gelini H.K. (47) ve torunu B.K.'nin (14) ise dumandan etkilendiği belirlendi. Yangının halıya düşen sigaranın izmaritinden dolayı çıktığı belirtildi.