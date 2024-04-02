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Menemen’de Pehlivan coşkusu

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, en yakın rakibine yaklaşık 12 bin oy fark atarak kazandığı seçim zaferi sonrası hemşehrileriyle buluştu.

HABER MERKEZİ
Menemen’de Pehlivan coşkusu

Cumhuriyet Meydanı'nda adeta izdiham gibi gerçekleşen kutlamada Menemenlilere seslenen Başkan Pehlivan, "Menemen'de yaşayan, Menemen'i seven, geleceğini Menemen'de gören hiç kimse ama hiç kimse, bu gece kaybetmedi. Sizler sandığa kalbinizi koydunuz, kazanan Menemen oldu" dedi. 31 Mart yerel seçimlerinde Menemen, Aydın Pehlivan'ın zaferine sahne oldu.

Yüzde 11'e yakın oy oranı ve 12 bin oy farkıyla, sandıktan birinci çıkan Aydın Pehlivan için, Menemenliler sevinç gösterisi yapmak üzere sokaklara döküldü. Kutlamaların merkezinde yer alan Cumhuriyet Meydanı'na seçim otobüsüyle giden Başkan Pehlivan, sevinç konvoyları nedeniyle alana ulaşmakta güçlük çekti.

"TEŞEKKÜR ETTİ"

Cumhuriyet Meydanı'nda meşaleler ve havai fişeklerle karşılanan Başkan Aydın Pehlivan, sahnede ilk olarak kendisine destekleri için eşi Filiz Pehlivan ve kızı Ece Pehlivan'a teşekkür etti. Başkan Pehlivan, "31 Mart 2024 seçimlerinde Menemen halkı hizmeti seçti. Menemen halkı marka kent olmayı ve bir destan yazmayı seçti. Buradan açıkça söylüyorum; bu gece 'Kaybettim' diyenler sakın üzülmesin. Oy verdiğim aday kazanamadı diyenler asla dertlenip hüzünlenmesin. Menemen'de yaşayan, Menemen'i seven, geleceğini Menemen'de gören hiç kimse ama hiç kimse, bu gece kaybetmedi. Türk kaybetmedi. Kürt kaybetmedi. Çerkes, Alevi, Sünni, Roman hiçbir vatandaşımız kaybetmedi. Sizler sandığa kalbinizi koydunuz, kazanan Menemen oldu" dedi.

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