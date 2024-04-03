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Haberler İzmir 55 ilde Narkoçelik operasyonu

55 ilde Narkoçelik operasyonu

HABER MERKEZİ
55 ilde Narkoçelik operasyonu
İZMİR'İN de aralarında olduğu 55 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkoçelik- 10" operasyonlarında 1 ton 19 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 23 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 250 sokak satıcısı gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince; 615 ekip, 1542 personel ve 35 narkotik dedektör köpeğinin katıldığını söyledi. Zehir tacirlerine seslenen Yerlikaya, "Gençlerimizi zehirlemenize asla izin vermeyeceğiz, sizi tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız" dedi.
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