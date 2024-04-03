55 ilde Narkoçelik operasyonu

İZMİR'İN de aralarında olduğu 55 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkoçelik- 10" operasyonlarında 1 ton 19 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 23 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 250 sokak satıcısı gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince; 615 ekip, 1542 personel ve 35 narkotik dedektör köpeğinin katıldığını söyledi. Zehir tacirlerine seslenen Yerlikaya, "Gençlerimizi zehirlemenize asla izin vermeyeceğiz, sizi tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız" dedi.