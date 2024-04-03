Aile faciası cinayeti önceki gün saat 21.50 sıralarında İzmir'in Karabağlar ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi 3721 sokakta yaşandı. Elif Akbaş, bir süredir anlaşmazlık ve geçimsizlik yaşadığı eşi Umut Akbaş ile ayrılık kararı aldı ve 2 kızıyla birlikte ailesinin yanına yerleşti. Umut Akbaş ise, iddiaya göre eşinin ailesiyle görüşü barışmak istediğini söyledi. Bu nedenle eşi Elif Akbaş ile kendisini tekrar bir araya getirmelerini istedi. SON KURŞUNU KENDİNE SIKTI Akrabalarının araya girmesiyle Elif Akbaş, 2 kızı ile birlikte bir akrabasının evinde eşi ile bir araya geldi. Çiftin yaptığı görüşmede Elif Akbaş, barışma teklifini kabul etmedi. Bunun üzerine Umut Akbaş, birlikte zaman geçirmek ve eşyalarını vermek için çocukları Tuğçe ve Seda'yı yanına alarak evine götürdü. Baba ve kızlarına Elif Akbaş'ın bir akrabası da eşlik etti. ODADAKİ KORKUNÇ MANZARA Eve gelen Umut Akbaş, eşinin akrabası salonda otururken, 2 kızı ile birlikte yatak odasına gitti. Umut Akbaş, eşyaları topladığı sırada bir anda karar değiştirip, odada bulunan ruhsatsız silahı ile önce küçük kızının ardından da büyük kızının kafasına hedef alarak birer el ateş etti. Ardından da silahtaki son kurşunu kendi kafasına sıktı. Silah sesleri üzerine evde bulunan akrabaları odaya koşunca korkunç manzarayla karşılaştı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından 6 yaşındaki Tuğçe Akbaş hayatını kaybederken, baba Umut Akbaş ile 10 yaşındaki diğer kızı Seda Akbaş ise İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tuğçe Akbaş'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu kaldırıldı. Kurşunla başından yaralanan Seda Akbaş ile Umut Akbaş'ın ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Ailesinin evinde kalan ve acı haberi alan anne Elif Akbaş ise sinir krizi geçirdi.