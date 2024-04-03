Çakalburnu Dalyanı için ‘bataklık’ uyarısı

İzmir Körfezi'nde sıklıkla görülen deniz marulu, yılın belli dönemlerinde ciddi oranda artıyor. İzmir İnciraltı mevkiinde bulunan ve flamingoların da içinde olduğu yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Çakalburnu Dalyanı'nın 5'te 4'ü giderek artan kirlilik nedeniyle deniz maruluyla kaplandı.

"KUŞLAR GELMEYECEK"

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, önlem alınmazsa dalyanın iki, üç yıla kalmadan bataklığa dönebileceğini belirterek, "Bunun sonucu olarak da kuşlar gelmeyecektir, Çakalburnu Dalyanı'nı kuş cennetinden bataklığa çevirmeyelim" dedi. Körfezin ortasında, önceki günden beri plankton patlaması yaşandığını belirten Yaşar, "Birkaç gün önce Bostanlı civarlarında da vardı. Gün geçtikçe durum kötüleşiyor. Çakalburnu Dalyanı bataklık olmaya doğru gidiyor. Burası her gün temizleniyor. Körfez, denize girilebilecek halden derin bir komaya girmiş duruma geldi. İzmir kent olarak dünyanın en önemli doğa güzelliklerine sahip bir kent. Burayı kesinlikle kuş cennetinden bataklığa çevirmeyelim. Böyle giderse 2-3 yıla kalmaz bataklığa dönecektir" diye konuştu.