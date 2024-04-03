Kuyumcu katili kadın kimliğiyle yakalandı

İzmir Çamdibi'nde, yıllardır kuyumculuk yapan Bekir Bozar'ı (68), işletmesi için verdiği parayı geri alamadığı iddiasıyla boynuna üç kurşun sıkarak öldürüp, cesedi otomobilin bagajında saatlerce gezdiren 24 yaşındaki Ferhat Bayram yakalandı. 14 gündür aranan Bayram, kuyumcu dükkanın yakınında bekçiler tarafından yapılan uygulamada yakayı ele verdi.

"ESKİDEN KADINDIM"

Katilin, bekçilere kadın kimliği vermesi üzerine şüphe uyandırdığı öğrenilirken, sorulan sorulara verdiği cevaplar ise 'pes' dedirtti. Kimlikteki kişinin farklı biri olduğunu belirleyen bekçiler, şüpheliye kendi kimliğini vermesini söyledi. Ferhat Bayram'ın, akıl almaz cevabı ise, "Ben kadındım, ameliyatla erkek oldum. Bu nedenle kimliğimde cinsiyetim kadın görünüyor" şeklinde oldu. Bekçilerin bu ilginç cevap sonrasında detaylı tetkik yaparak şahsın cinayet zanlısı Ferhat Bayram olduğunu belirlediği kaydedildi. Bekçilerin dikkatiyle yakalanan cinayet şüphelisi gözaltına alındı.