Tugay’dan nüfus bilgilerini paylaşan kişiye dava

İZMİR'İN yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, seçim döneminde vukuatlı nüfus kayıt örneğini sosyal medyada yayınlayan E.Ç isimli kişiden şikayetçi oldu. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcılığı, E.Ç hakkında "kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek ve yaymak" suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

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Ç'NİN paylaşımlarına yer verilen savcılık iddianamesinde, son olarak 8 Mart 2024 tarihinde aynı platformda "4. evliliğini yapan Cemil Tugay, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayacak öyle mi?" şeklinde paylaşım da yapıldığına dikkat çekildi. Şüpheli E.Ç'nin müşteki Tugay'ın kişisel veri kapsamında olan, yetkisiz üçüncü kişilerin bilgisine sunmadığı ve dilerse ancak sınırlı bir çerçevesi ile paylaştığı nüfus bilgileri ile medeni halinin durumunu gösteren vukuatlı nüfus kayıt örneğini herkese açık bir şekilde kamuoyu oluşturma düşüncesi ile paylaştığı vurgulandı.