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Haberler İzmir Asker arkadaşlarının acı sonu

Asker arkadaşlarının acı sonu

FATİH ŞENDİL
Asker arkadaşlarının acı sonu

İzmir'in Urla ilçesinde iki yakın asker arkadaşının bulunduğu otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Korkunç kaza önceki gün akşam saatlerinde Urla İskele Mahallesi Ağaçlı Yol mevkiinde meydana geldi.

Urla yönüne giden Emin Keskin (24), önündeki belediye otobüsünü sollamak istedi. Ancak bu sırada Keskin'in kontrolünü yitirdiği otomobil, belediye otobüsüne, ardından da ağaca çarptı.

Otomobilin ikiye bölündüğü kazada, sürücü Emin Keskin ile araçtan fırlayan Mehmet Ali Çiftçi (23) yaşamını yitirdi. Ekipler, araçta sıkışan Mehmet Muharrem Peker (22) ile Keskin'in cenazesi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Mehmet Muharrem Peker, hastaneye kaldırıldı. Peker'in durumunun ağır olduğu bildirildi.

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