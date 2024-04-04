Barış Boyun suç örgütüne baskın

İZMİR'DE son zamanlarda çökertilen çetelerin sonuncusu Barış Boyun Çetesi oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşım yaparak düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi. Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, yurt dışında firar olan Barış Boyun'un yönettiği suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda bir tetikçinin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli yakalandığını açıkladı. Düzenlenen operasyonlar sonucunda bulunan 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tüfek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve suçta kullanıldığı tespit edilen motora el konuldu.