“Başarının sırrı samimiyet ve gayret”

31 Mart seçimlerinin İzmir'deki en çarpıcı noktası hiç şüphesiz Menemen oldu. İlçede Aydın Pehlivan önderliğindeki AK Parti ve Cumhur İttifakı, hem kent genelinde hem de Menemen'de seçim tarihindeki en yüksek oyunu aldı. Başarının mimarı olan Aydın Pehlivan, Yeni Asır Haber Müdürü Fatih Şendil'e verdiği özel röportajda bu durumu, "Samimiyet ve gayret" kelimeleriyle ifade ederken yeni dönem için de "Fragman bitti, film başlıyor" dedi.

"MARİNA YAPILACAK"

Başkan Pehlivan her bir projesini anlatırken heyecanını yansıtıyordu.

Pehlivan, "Mesela dünyanın en büyük dönme dolabı 'London Eye' Londra'da bulunuyor. Biz bu rekoru Menemen'e taşıyacak ve 'Gözümüz Körfezde' adıyla dünyanın en büyük dönme dolabını Menemen'e inşa edeceğiz" derken gözlerinin içi parıldıyordu.

Diğer büyük projelerinden biri de profesyonel spor kulüpleri için kamp tesisi. Pehlivan, "Dünyanın en güzel iklimlerinden biri olan İzmir'e neden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi üç büyüklerimiz, neden yurt dışından Barcelona, Ajax, Lazio, İnter gibi takımlar kamp için gelmesin. Bunlar için tüm şartları yerine getireceğiz" dedi. Yeni dönem çalışmalarından bahseden Pehlivan, "27 kilometrelik sahil şeridimizle buluşacağız. Plajımız, spor ve yürüyüş alanlarımız, rekreasyon alanımız ve marinamızla yaz turizminde artık biz de varız diyeceğiz ve yılda 700 milyon ila 1 milyar TL arasında gelir elde ederek, hizmetlerimizi daha da ileri taşıyacağız. 110 bin metrekare üstünden bölgemizin en büyük aqua parkını yapacağız.Doğa tutkunları için kamp alanı, macera parkı, film platosu, Şehir Müzesi, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi gibi bir çok çalışma hayata geçirilecek. Menemen Stadı'mızı Ulukent'e taşıyarak adını 100. Yıl Atatürk Stadyumu koyacağız. Stadımızın altı, çömlekçiliğimiz için bir üs olacak.

Hayvan yemi fabrikası ve hayvan pazarı kurulacak, besi hayvanlarımızın aşılarını ücretsiz dağıtacağız, fidanlığımızı kuracak ve içine tarım akademisiyle kelebek müzesi dahil edeceğiz. Baraj kazandıracağız.

Modern hal, soğuk hava deposu, serbest bölge de diğer çalışmalar arasında.

Asarlık'ta bölgemizin en büyük karma OSB'si hizmete girecek ve 25 binin üstünde istihdam sağlanacak. 5 mahallemizde yerinde dönüşümle kentsel dönüşüm yapılacak. Eski otogarımızı açık hava çarşısına çevireceğiz" dedi.

ASALETEN BAŞKAN PEHLİVAN

Türkiye 31 Mart 2024 tarihli yerel seçimlerin sonucunu konuşurken, seçim gecesi ve sonrasında İzmir'de en çok konuşulan ilçeyse Menemen oldu. İlçede 2019'da seçilen Serdar Aksoy'un yolsuzluk operasyonuyla birlikte görevden alınmasının ardından gerçekleştirilen belediye meclisi seçiminde, girevi vekaleten devralan Aydın Pehlivan, 2024 seçimlerindeyse görevine Menemenliler tarafından asaleten seçildi. Belediye binasında görüştüğümüz Başkan Pehlivan'ın enerjisi ve ilçeye dair projelerini anlatırken hissettirdiği heyecan, aslında tüm sürecin bir özeti gibiydi.

- Sayın Başkan, 2019'da belediye meclis üyeliğiyle başlayan bir süreçten, bugün Menemen'in sevgilisi olmuş bir Aydın Pehlivan'a geldik. Bu nasıl oldu?

Göreve geldiğimizde başkanlık makam koltuğu dahi haczedilmişti. Personele, esnafa, SGK'ya ve adeta uçan kuşa borçlu durumda, kıpırdayamaz bir belediye vardı. 1.2 milyar TL borç ödeyerek, herkesle helalleşip barıştık ve ilk olarak mali tabloyu düzelttik.

- Yani enkaz mı devraldınız?

Doğru ifade enkaz değil de, tozlanmış bir mücevherin üstündeki tozunu almaktır. Nasıl ki altın yere düşse de altınlığından bir şey kaybetmezse, Menemenimiz de çalınan yıllarına rağmen müthiş potansiyelini korumayı başarmış bir ilçe. Ekonomik göstergeler düzlüğe çıktığımızı gösterdiği andaysa yatırımlarımıza başladık. Terk edilen değil, akın akın gelinen bir Menemen'e varmak istedim. Menemen'de yaşayan ve çalışan hemşehrilerimin, hafta sonu olduğunda sosyalleşmek için başka ilçelere gitmediği, başka ilçelerden ve illerden insanların burayı ziyaret ettiği bir Menemen hayal ettim. Çok şükür ki, kurduğumuz hayallere koşar adım ilerlediğimiz bir dönem yaşadık. Bakın sadece tematik çocuk köyümüzü ilk üç haftasında 350 bin kişi ziyaret etti.

İzmir'in her ilçesinden ve İzmir dışından ziyaretçilerimizi ağırladık.

- Neler yaptınız ilk üç yılda?

Geçtiğimiz gün hiç ayrıntıya girmeden sadece yaptıklarımızı alt alta yazıp okuduğumuzda 10 dakika tuttu. Gecesiyle ayrı gündüzüyle ayrı güzel, peyzajı ve ışıklandırmasıyla estetik bir Menemen için çalıştık. En büyük kriterimiz hakkaniyet ve ihtiyaçların giderilmesi oldu. Ege'nin en büyük iki kütüphanesini yapıyoruz. Biri Ulukent'te, diğeri merkezimizde. İşin özünde şu var biz hizmetlerimizi sunarken şu bölge bu bölge demedik. Bize oy veren, vermeyen diye düşünmedik. Türk, Kürt, Çerkez, Roman, Alevi, Sünni diye kimseyi ama kimseyi ayırmadık. Ayrıca ilçe genelinde ihtiyacı olan tüm hemşehrilerimize de sosyal desteklerimizi sunduk.

- Eğitime verdiğiniz önem birçok insanın dilinde. Neler yaptınız?

Bu konu benim kırmızı çizgilerimden biri. Çünkü ülkemizin dünya liginde üst sıralara çıkması da, Menemenimizin büyümesi de eğitimli, nitelikli yarınlardan geçiyor. Bu nedenle ilkokul birinci sınıftan lise son sınıfa kadar tüm öğrencilerimize biner lira kırtasiye yardımı yaptık ve devam edeceğiz. Üniversite sınavına girecek öğrencilerimizin YKS ücretlerini ödedik. Üniversiteyi kazanan gençlerimize yol harçlığı, halihazırda okuyan öğrencilerimize destek ve bu yıl bitirmiş gençlerimize de yeni hayatlarına başlarken can suyu olması için beşer bin lira ödedik. 8 ve 12. sınıfta okuyan tüm öğrencilerimize, dershaneyi ekranlarına taşıyacak kalitede dijital eğitim paketleri armağan ettik. MEBGEM'de öğrenci sayımızı da üç bine yükselttik. Ege'nin en büyük iki kütüphanesini tamamladığımızda bu tesislerimiz öğrencilerimiz için başarı ve gelişim üssü haline gelecek.

Çocuklarımıza, gençlerimize spor ve kültür kurslarımızı da ücretsiz yaptık.

- Rakibiniz Karakurt size çok sert ithamlarda bulundu. Nasıl karşıladınız?

Şu anda bile cevap vermekten imtina ediyorum. Ben ve arkadaşlarım için aslolan, Menemen'in zamanını söz düellolarıyla geçirmek değil, hizmet üreterek değerlendirmektir. Hemşehrilerimizin de bu yaklaşımımıza teveccüh ve takdir gösterdiklerini görüyoruz. 3 yılda İzmir'in, 5 yılda Türkiye'nin en güzel, en görsel, en refah seviyesi yüksek ve güzide kentini göreceksiniz.