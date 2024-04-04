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Haberler İzmir "Hepimiz başarısız olduk"

"Hepimiz başarısız olduk"

HABER MERKEZİ
Hepimiz başarısız olduk

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale, yerel seçim sonuçlarına ilişkin, "Biz istediğimiz sonucun çok uzağında kaldık, başarısız olduk. Ben bu başarısızlığı burada İzmir'de kendi başıma üstlenmeye hazırım" dedi. Özlale adaylığının 6 ay öncesinde açıklandığını hatırlatarak, bu süreçte İzmir'i çok daha yakından inceleme ve projelerini anlatma şansı bulduğunu söyledi. İzmir'de seçimi kazanan belediye başkanlarına başarı dileyen Özlale, "Biz istediğimiz sonucun çok uzağında kaldık, başarısız olduk. Ben bu başarısızlığı burada İzmir'de kendi başıma üstlenmeye hazırım" dedi.

'PARTİ OLARAK BAŞARISIZDIK'

ÖZLALE, Türkiye genelinde de parti olarak başarısız olduklarını belirterek, "Başarısız olduk derken sadece Genel Başkanımız başarısız olmadı. Belediye başkan adayları olarak başarısız olduk, 31 Mart'tan sonra kongre hesapları yapıp, bizlere destek olmayanlar adına başarısız olduk. İstediği belediye başkanı seçilmediğinde küsen milletvekilleri ya da seçildikten sonra hiç çalışmayan milletvekilleri olarak başarısız olduk" dedi.

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