Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınar Mutlu mazbatasını aldı. Yarın kentte 5 dönem belediye başkanlığı yapan Abdül Batur'dan törenle görevi devralacak Başkan Mutlu ilk üç işini ise Yeni Asır'a anlattı.

'TERTEMİZ OLACAK'

"Bugünkü heyecanı 5 yıl boyunca hergün her sabah her saniye göreceksiniz "diyen Başkan Mutlu ilk olarak çalışan annelerin en büyük sorunu olan kreşler açmak olduğunu ikinci işinin ise gönül emekliler için bir lokal yapmak olduğunu ifade etti. Başkan Mutlu Konak ilçesinin büyük sorunu uyuşturucu konusunda annelere ve güvenlik güçlerine sonsuz ve sınırsız destek vereceklerini anlattı. Başkan Mutlu şunları söyledi: 'Park ve bahçelerimizin hızlıca bakımları yapılacak. Yanmayan lambalar temizlenecek. Konak bundan sonra İzmir'in değil, Türkiye'nin en temiz ilçesi olacak" dedi.