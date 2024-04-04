Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

İZMİR'İN Foça ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Şevket İnkaya (23), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İnkaya'nın cenazesi, memleketi Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde toprağa verildi. Kaza, Foça-İzmir kara yolunda, önceki gün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İzmir'den Foça'ya giden Şevket İnkaya'nın kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen O.Y. (26) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Motosikletin sürücüsü İnkaya, savrulup yol kenarına düştü, motosiklet ise alev aldı. Otomobil sürücüsü O.Y. ve yanındaki kişi ise kazayı yara almadan atlattı. İnkaya ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.