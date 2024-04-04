Selçuk’ta tekrar sayım yapılacak

İZMİR'DE Mahalli İdareler Seçimleri'nde yarışı 367 oy farkıyla kıl payı kazanan CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel'in başkanlık yaptığı ilçe Selçuk'ta, seçim sonucuna itiraz edildi. Bin 300 geçersiz oyun yeniden sayımına karar verildi. Sandıkların açılmasıyla birlikte yarışa geride başlayan Selçuk'un mevcut başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İzmir'in 30 ilçesi, CHP'nin kazandığı 28 ilçe içinde en düşük oyla seçilen belediye başkanı olmuştu. Yarışa bağımsız aday olarak giren Vefa Ülgür ile başa başa giden seçimde, sonlara doğru Sengel öne geçmiş ve 367 oyla seçimden zaferle çıkmıştı. Bin 300 oyun geçersiz sayıldığı Selçuk için, yapılan itiraz sonucunda geçersiz oyların oyların yeniden sayım kararı alındı.