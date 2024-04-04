Tugay metroda sorunları dinledi

İzmir'in yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, dün sabah saatlerinde İzmir Metro ve İZBAN'a binerek vatandaşlarla sohbet etti. İzmir'de dün sabah İzmir Metro ve İZBAN'ı kullanan vatandaşlar bir sürprizle karşılaştı.

BİREBİR GÖRÜŞECEĞİM

İzmirliler karşılarında, geçtiğimiz pazar günü seçilen, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yeni Başkanı Cemil Tugay'ı gördü. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Tugay, İzmir Metro ve İZBAN'la ilgili sorunları dinledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, AK parti adayı olan Hamza Dağ'ın dosyasında yer alan bazı projelerden faydalanmak istediklerini belirterek, "Ben tabii ki bu vaatleri hatırlatacağım. İkinci Çevre Yolu'nu, özellikle Halkapınar- Otogar arasında yapılması gereken metroyu yapmaları için talebimizi dile getireceğim. Birebir görüşmeyi de düşünüyorum ilgili bakanlıklarla ve yetkililerle. Sorun olacağını sanmıyorum. Biz de kendilerine yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız. Sonuçta amacımız vatandaşlarımıza hizmet. Hamza Bey seçimden sonra kutladı ve beraber çalışacağımızı söyledi. Ben de onu İzmir'e hizmet anlamında desteğini beklediğimizi söyledim" dedi.