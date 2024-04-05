Aldatılan kadına değil kocaya koruma kararı

Geçtiğimiz günlerde ünlü futbol hakemi Hakan Ceylan ile boşandığı eşi Leyla Aka'nın da ilk kez MHK Başkanı Lale Orta arasındaki aşk iddialarının Yeni Asır tarafından gündeme gelmesinin ardından bir çocuk annesine mahkeme kararı ile konuşma yasağı kararı çıkartılırken yine çok konuşan bir boşanma davası ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İzmir'deki Happy Moon's restoranlarının sahibi Zülküf Dakın'ın eşi Ece Dakın'a eşinin işyeri ve konutundan uzaklaştırma ayrıca telefonla da aramama yasağı kararı çıktığı öğrenildi. Öte yandan işadamı Zülküf Dakın'ın boşanma aşamasında olduğu eşinin 500 bin liraya yakın kredi kartını kullandığını ve bu yüzden icrayla karşı karşıya kaldığını söylediği öğrenildi.

ANAHTARLIK ORTAYA ÇIKARDI

Gürcistan'ın simgelerinden olan Ali&Nino heykelinin bulunduğu anahtarlıktan yola çıkılarak başlayan aldatma iddiası ve 20 milyonluk boşanma davası açılmasıyla biten evlilikte ilginç bir olay yaşandı. Kocasının cebinden çıktığı iddia edilen anahtarlıktan şüphelenen bir çocuk annesi Ece Dakın, eşi Zülküf Dakın'ın kendisini aldattığına yönelik araştırmalara başlamıştı. Araştırmalarını derinleştiren kadının takip ettiği eşinin bir restoranda yemek yediği sırada görüntü almaya kalkıştığı ve hakaret ettiği iddia edilmişti.

20 MİLYON İSTEMİŞTİ

Eşinin kendisini aldatığı kadının eğitim masraflarına kadar çeşitli ödemelerinin kocası tarafından yapıldığını ve ikisinin birlikte eğlence mekanlarına gittiklerini ortaya çıkaran Ece Dakın, bu delilleri mahkemeye sunarak 'evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı' gerekçesiyle kocasından 10 milyon TL maddi, 10 milyon TL manevi olmak üzere toplam 20 milyon lira tazminat talep etmişti. Tüm bu olaylar yaşanırken ilginç bir gelişme yaşandı.

İşadamı Zülküf Dakın, avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurarak şiddet eğiliminde olduğunu iddia ettiği çocuğunun annesi olan boşanma aşamasındaki Ece Dakın hakkında işyerine ve konutuna yaklaşmama cezası ve iletişim araçları ile telefon ve sosyal medya gibi gereçlerle aramama kararı aldırdığı öğrenildi. Genç kadının avukatlarının da bu karara itraz edeceği öğrenildi.

HÜZÜNLÜ BİR AŞK HİKAYESİ ALİ&NİNO

ALİ ve Nino heykelinin hikayesi, Azerbaycanlı bir Müslüman olan Ali Khan Shirvanshir ile Gürcü bir Hristiyan olan Nino Kipiani arasındaki maceralı aşkı anlatır. Aynı zamanda Azerbaycan'ın Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanmasının öncesindeki tarihi ve kültürel olayları simgeleyen heykelde, sürekli hareket eden bir kadın ile bir erkek bedeni 10 dakikada bir yeniden ayrılıp kavuşarak, o imkansız aşkı simgeler.