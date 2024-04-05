İzmir’de DEM’in nevruz gözaltıları sürüyor

İZMİR'İN Konak ilçesinde, DEM Parti'nin düzenlediği nevruz etkinliğinde, terör örgütü lehine slogan attıkları belirlenen 21 şüpheli gözaltına alındı. DEM Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından 17 Mart'ta, Gündoğdu Meydanı'nda nevruz etkinliği düzenlendi. Etkinliğin sona ermesinin ardından meydanda kalarak terör örgütü lehine slogan attığı güvenlik kamerası tarafından tespit edilen 21 şüpheli operasyonla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.