  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir’de DEM’in nevruz gözaltıları sürüyor

İzmir’de DEM’in nevruz gözaltıları sürüyor

HABER MERKEZİ
İzmir’de DEM’in nevruz gözaltıları sürüyor
İZMİR'İN Konak ilçesinde, DEM Parti'nin düzenlediği nevruz etkinliğinde, terör örgütü lehine slogan attıkları belirlenen 21 şüpheli gözaltına alındı. DEM Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından 17 Mart'ta, Gündoğdu Meydanı'nda nevruz etkinliği düzenlendi. Etkinliğin sona ermesinin ardından meydanda kalarak terör örgütü lehine slogan attığı güvenlik kamerası tarafından tespit edilen 21 şüpheli operasyonla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA