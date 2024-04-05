  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'in 4 ilçesinde 15 milyon TL’lik tütün kaçakçılığı operasyonu: 19 gözaltı

İzmir'in 4 ilçesinde 15 milyon TL’lik tütün kaçakçılığı operasyonu: 19 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak, Buca, Karabağlar ve Bayraklı ilçelerinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yapanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 19 kişi gözaltına alınırken değeri 15 milyon TL’yi aşkın ürünler ele geçirdi.

İHA
İzmir’in 4 ilçesinde 15 milyon TL’lik tütün kaçakçılığı operasyonu: 19 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamullerinin imalat, ticaret ve sevkiyatını yapan şüphelilere yönelik çalışmalar yaptı. İzmir'in Konak, Buca, Karabağlar ve Bayraklı ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı kaçakçılık operasyonunda; 5 ikamet, 4 depo, 5 iş yeri ve 5 araçta aramalar yapıldı.

Aramalarda; 9 milyon 495 bin adet içi doldurulmuş makaron (dolu filtreli sigara), 1 milyon 338 bin adet boş makaron (boş filtreli sigara kağıdı), 1 ton 162 kilogram nargile tütünü, 811 kilogram kıyılmış tütün, kesilmiş bandrol, elektronik sigara ve likidi, sigara sarma makineleri olmak üzere 15 milyon 710 bin TL'lik kaçak ürünler ele geçirildi. Operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA