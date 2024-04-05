Öztekin: Tutanaklara göre oylar değiştirildi

CUMHUR İttifakı Buca Belediye Başkan adayı Adnan Öztekin, seçimlerden sonra oyların toplandığı salondaki çuvalların Buca İlçe Seçim Kurulu Sandık Başkanı ve üyeleri olmadan usulsüzce açıldığını belirtti. Islak imzalı tutanaklarla çuvaldaki oyların değiştirildiğini ve 20'ye yakın sandığa müdahale edildiğini düşündüklerini belirterek itiraz ettiklerini vurgulayan Öztekin, "Kesinlikle sandıklarla oynandı" dedi.

USULSÜZLÜK YAPILDI

BUCA Belediye Başkanlığı yarışında kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Görkem Duman yaklaşık 139 bin, Cumhur İttifakı adayı Adnan Öztekin 105 bin civarında oy aldı. Öztekin seçimlerden sonra Duman'ı tebrik edip destek olanlara teşekkür etti ancak Buca İlçe Seçim Kurulu'nda yaşandığı iddia edilen usulsüzlükler nedeni ile seçim sonuçlarına AK Parti cephesinden itiraz geldi. İtiraz için İlçe Seçim Kurulu'nca belirlenen Tınaztepe Yerleşkesi'ne geldiğini anlatan Öztekin, salon önünde Buca Belediyesi'ne ait 4 araç ve içerisinde partililerin olduğunu, hatta bir motosiklet üzerinde de CHP'li olduğunu bildiği Sevgi K.'yı gördüğünü anlattı.

Bu isimlerin kendilerini görünce apar topar kaçtığını, salon içinde de CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın olduğunu öğrendiğini ancak içeri girdiğinde kendisine rastlamadığını ifade eden Öztekin, polise ve Başsavcılığa şikayette bulundu. Şikayetinde salon içerisine girdiklerinde fotoğrafını çektikleri 40-45 yaşlarındaki şahsın bir elinin oy torbalarının arasında olduğunu, diğer kişinin de kendisine gözcülük yaptığını öne süren Öztekin, "Buca 2. Bölge İlçe Seçim Kurulu Sandık Başkanı ve üyeleri olmadan bu şahıslar oradaydı ve çuvalları açmıştı. Görevli avukatımızın ifadesine göre daha öncesinde de 20 çuvala bu şekilde müdahale edilmiş" diye konuştu.

KAYITLARI İSTEDİK

AK Parti Buca İlçe Başkanı İbrahim Şengöz ve MHP Buca İlçe Başkanı Ramazan Erdoğan ile birlikte sonuçlara itiraz edip, şikayetçi olduklarını aktaran Öztekin, "Islak tutanaklara uygun olarak ben buradaki oyların değiştirildiğini düşünüyorum. HTS ve güvenlik kamerası kayıtlarını istedik. Bu seçimlerin yenilenmesini istiyoruz" dedi.